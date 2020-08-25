25 августа 2020 года

Ученые считают важным следить за Пиленгой после аварии бензовоза

Специалисты оценили последствия крупного разлива нефтепродуктов, который произошел в июле на нерестовой реке Пиленге в Сахалинской области. Характеристики воды остались благоприятными для жизнедеятельности гидробионтов, но мониторинг необходимо продолжить, отмечают в СахНИРО.

Авария с участием бензовоза, перевозившего 10 тыс. литров топлива, произошла еще 16 июля на дороге, соединяющей село Первомайск и нефтеперерабатывающий завод «Петросах». По словам очевидцев, из поврежденных цистерн и бензобаков перевернувшегося автомобиля в нерестовую реку Пиленга вылилось не менее 6 кубометров бензина и дизтоплива.

Для выяснения последствий оперативно были организованы совместные рейды с участием специалистов Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства и лабораторий Сахалинского филиала ВНИРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, обследования подтвердили наличие нерестилищ на разных участках реки. Были обнаружены и готовые к нересту особи симы, но в местах разлива нефти ни производителей тихоокеанских лососей, ни других представителей ихтиофауны, в том числе погибших, не обнаружено.

Специалисты исследовали пробы воды и донных отложений, взятых непосредственно на месте аварии, а также выше и ниже по течению. Результаты показали, что сразу после разлива концентрация нефтепродуктов (НП) в воде превышала предельно допустимую в 7-128 раз, максимальный показатель был зафиксирован на расстоянии 4 км от места опрокидывания бензовоза. В донных отложениях концентрация НП превышала фоновую в 10-73 раза. Загрязнение нефтепродуктами отсутствовало только на расстоянии 18 км от места аварии.

Однако в следующие дни ученые отмечали значительное снижение критических показателей. Уже через неделю, несмотря на то, что практически все пробы имели нефтяной запах, значения величины рН и концентрации растворенного кислорода в речной воде удовлетворяли требованиям рыбохозяйственных нормативов. Высоким содержание нефтепродуктов оставалось в донных отложениях – главным образом в 500 м ниже места разлива.

Тем не менее в СахНИРО отметили необходимость продолжить периодический контроль экологического состояния Пиленги для предотвращения возможного негативного влияния последствий аварии на гидробионты в дальнейшем.

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