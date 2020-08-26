26 августа 2020 года

Дериваты и трепанга на 24 миллиона изъяли в Приморье

Приморские пограничники предотвратили незаконный вывоз в Китай дериватов «краснокнижных» животных. Разбираясь с нарушениями, правоохранители нашли также более 330 кг сушеного трепанга.

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку незаконного вывоза из страны дериватов «краснокнижных» животных, а также ценных водных биоресурсов.

Задержано 225 рогов сайгака, 20 когтей и три клыка амурского тигра, струи кабарги, более 2 кг желчи медведя, рассказали Fishnews в пресс-группе управления. Охота на амурского тигра и сайгака в России полностью запрещена.

При этом в ходе дальнейших разбирательств в хозяйственной постройке, которую арендовали лица, причастные к противоправной деятельности, обнаружено и изъято более 130 тыс. экземпляров сушеного дальневосточного трепанга. Общий вес продукции превышает 330 кг. Ориентировочная стоимость – более 24 млн рублей. Ведется разбирательство.

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