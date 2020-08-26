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РРПК выделила средства на ремонт школы № 13 во Владивостоке. Фото пресс-службы компании

Рыбаки вкладываются в образование

Русская рыбопромышленная компания выделила средства на ремонт школы во Владивостоке – с учебным заведением у РРПК уже несколько лет налажено социальное партнерство.

В рамках социально-экономического партнерства Русская рыбопромышленная компания выделила для школы № 13 во Владивостоке 2,5 млн рублей. Средства пошли на капитальный ремонт пришкольной территории, рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК.

«Содействие устойчивому развитию региона, на территории которого работает наша компания, является одним из приоритетов РРПК. Бизнес должен помогать развиваться городу, тем более когда это касается нашего будущего – детей. Мы рады помочь школе и будем продолжать радовать ребят», – отметил генеральный директор ООО «Русская рыбопромышленная компания» Виктор Александрович Литвиненко.

Предусматривается замена центральной лестницы, ремонт подпорной стены. Также специалисты заменят покрытие дороги, заасфальтируют территорию, проложат ливневую канализацию. При этом будут использоваться современные материалы с высокими техническими характеристиками, что позволит создать комфортные и безопасные условия для учащихся и педагогов.

Ремонтные работы продлятся чуть больше месяца. Основные работы по демонтажу старой лестницы и асфальтового покрытия будут выполнены до начала учебного года, подчеркнули в компании. К началу октября строители планируют сдать объект в эксплуатацию.

«Нашему учреждению образования 83 года, ремонт лестницы и пришкольной площадки здесь прежде проводились только текущие, очень ждали капитального обновления, - рассказала директор школы Ольга Виселова. – Мне бы хотелось поблагодарить наших благотворителей за сотрудничество и разностороннюю помощь нашей школе».

Социальному партнерству между РРПК и школой № 13 уже несколько лет. В 2018 г. рыбаки оборудовали в школе учебный класс для штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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Fishnews

  • РРПК выделила средства на ремонт школы № 13 во Владивостоке. Фото пресс-службы компании
  • Помощь рыбаков позволит сделать комфортной и безопасной пришкольную территорию. Фото пресс-службы РРПК
  • Помощь рыбаков позволит сделать комфортной и безопасной пришкольную территорию. Фото пресс-службы РРПК
  • Помощь рыбаков позволит сделать комфортной и безопасной пришкольную территорию. Фото пресс-службы РРПК
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