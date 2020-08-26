26 августа 2020 года

Россию хотят подключить к Найробской конвенции

Судовладельцев намерены обязать финансово обеспечивать свою ответственность по удалению затонувших судов. Для этого Минтранс предлагает России присоединиться к Найробийской международной конвенции.

Проект федерального закона «О присоединении РФ к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 г.» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Законопроект направлен на урегулирование вопросов гарантий по удалению затонувших судов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономзоне РФ.

Найробийская конвенция вступила в силу с 14 апреля 2015 г. Согласно ей государство-участник требует от капитана и оператора судна, плавающего под его флагом, немедленно сообщить затронутому государству об инциденте, повлекшем затопление. Если затонувшее судно представляет опасность, собственник удаляет судно. В противном случае затронутое государство может удалить судно, при этом собственник несет ответственность за расходы на поиск и удаление затонувшего судна. Конвенция распространяется на суда валовой вместимостью от 300 тонн и более.

Существенным положением конвенции является обязанность государств-участников требовать свидетельство о страховании ответственности от всех судов, заходящих в порты или на рейды этих государств. В числе участников – Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция и Великобритания.

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