26 августа 2020 года

Островным государствам оплатят АИС для борьбы с браконьерством

Южная Корея намерена возмещать Форуму тихоокеанских островов расходы на спутниковый мониторинг за промыслом иностранных судов в своих водах. На это предполагается выделить 2,4 млн долларов до 2023 г.

Средства направят на установку базовой станции автоматической идентификационной системы (АИС), пишет портал asiae.co.kr. Генсек Форума тихоокеанских островов (Pacific Islands Forum, PIF) Мэг Тейлор (Meg Taylor) высоко оценила намерения Южной Кореи. Она отметила, что из-за коронавируса вести мониторинг силами контролеров стало сложнее, а использование спутникового наблюдения поможет решить проблему.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ущерб от ННН-промысла в водах тихоокеанских государств достигает 600 млн долларов в год.

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