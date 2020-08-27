27 августа 2020 года

Процедуры подтверждения МКУБ интегрировали в ОСМ

Подать заявку для подтверждения соответствия требованиям МКУБ можно будет только через портал Отраслевой системы мониторинга - проект таких изменений подготовил Минсельхоз. Новый порядок коснется всех рыболовных судов, длина которых превышает 12 метров, и их владельцев.

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект изменений в Порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

По новому регламенту подача заявлений на освидетельствование возможна только путем заполнения электронной формы на портале Отраслевой системы мониторинга в разделе «Управление услугами ОСМ». Заявку необходимо подтвердить усиленной квалифицированной электронной подписью.

Действующий приказ Минсельхоза № 166 от 28 апреля 2015 г. предусматривает несколько вариантов подачи заявки в уполномоченную организацию. В том числе в письменной форме – непосредственно или почтовым отправлением, а также в электронной форме – в виде электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью или через портал госуслуг.

Целью изменений заявлена «оптимизация предоставления услуг», поскольку Росрыболовством совместно с Центром системы мониторинга рыболовства и связи разработана и введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система «Модуль МКУБ». Именно через этот модуль судовладельцам предлагается подавать заявки на освидетельствование в электронном виде.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 15 сентября.

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