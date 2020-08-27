27 августа 2020 года

Ученым и изобретателям Приморья приготовили гранты

Правительство Приморского края объявило конкурс грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В том числе – в марикультуре, морской инженерии и рациональном природопользовании.

Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края», рассчитанной на 2020 – 2027 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Размер одного гранта для руководителя проекта-победителя – 250 тыс. рублей.

Финансирование может быть предоставлено научным работникам, ведущим исследования, в том числе по направлениям:

– биотехнологии, технологии, применяемые в области фармакологии и медицины и основанные на глубокой переработке местной сырьевой базы (марикультура, продукты лесопереработки, дикоросы и лекарственные растения);

– морские технологии и океанотехника;

– приборостроение и нанотехнологии;

– экология и охрана окружающей среды;

– создание новых материалов и покрытий;

– дистанционное, в том числе спутниковое, зондирование и мониторинг окружающей среды для рационального природопользования и предотвращения чрезвычайных ситуаций;

– изучение региональных проблем и взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Прием документов на конкурс продлится с 8 по 17 сентября включительно. Подать их на бумажном и электронном носителе можно по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 45а, кабинет 400. Результаты конкурса объявят до 30 октября.

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