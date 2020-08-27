27 августа 2020 года

АзНИИРХ обратился к рыбакам

Азово-Черноморский филиал ВНИРО (АзНИИРХ) попросил рыбодобывающие предприятия разместить на своих судах научных наблюдателей. Это важно для обеспечения промысла, напоминают ученые.

Научные наблюдатели обеспечивают сбор новых данных о состоянии популяций черноморского шпрота, хамсы, тюльки и других промысловых объектов, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Постоянный контроль обстановки на судовом траловом промысле черноморского шпрота и хамсы в Черном море, а также зимнем судовом промысле тюльки в Азовском море позволит незамедлительно реагировать на изменения в численности и структуре популяций, давать необходимые для лова рекомендации, оперативно вносить изменения в правила рыболовства.

АзНИИРХ обратился к добывающим организациям с просьбой сообщать о готовности предоставить место научным сотрудникам на судах. Адрес электронной почты: info@azniirkh.ru, телефон приемной: 8(863)262-48-50.

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