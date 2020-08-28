28 августа 2020 года

Предприятиям предстоит определиться с видом рыболовства

С 1 сентября территориальные управления Росрыболовства начнут прием заявлений о выборе вида рыболовства в предстоящем году. Обращение нужно подавать и в случае с промышленным, и в случае с прибрежным ловом.

Напомним, что договоры о закреплении доли квоты добычи в морских водах, о закреплении доли международной квоты, предоставленной РФ, предусматривают условия осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства. Вид рыболовства, осуществляемого в расчетном году, определяется по заявлению пользователя.

Порядок подачи заявления об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, утвержден приказом Минсельхоза РФ от 4 сентября 2017 г. № 458.

Со следующего месяца начнется прием заявок для работы в 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews. Если предприятие собирается осваивать квоты в режиме «прибрежки», то оно должно направить обращение в период с 1 сентября по 21 сентября 2020 г. В случае с промышленным рыболовством – с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2021 г. Заявления, которые поступили властям после этого срока, не рассматриваются.

На сайте Федерального агентства по рыболовству есть специальный раздел: «Заявления на выбор видов рыболовства и расчеты».

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