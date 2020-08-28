28 августа 2020 года

Рыбоводы успешно справились с заданием по мальку на Волге

Специалисты Каспийского филиала Главрыбвода завершили в этом году работы по воспроизводству частиковых видов рыб Волжско-Каспийского бассейна – судака, сазана и леща. Государственное задание выполнено на 100%.

Молодь выпустили работники Александровского осетрового рыбоводного завода, Икрянинского и Камызякского нерестово-выростных хозяйств. Всего в водоемы дельты Волги отправили около 1,5 млрд мальков. Из них – 6,42 млн штук судака, 17,46 млн штук сазана и 1 443,04 млн штук леща.

Это основные промысловые виды волго-каспийской фауны. Их воспроизводство позволяет стабилизировать рыбный промысел и сохранить популяции рыб,

В прудах НВХ создаются оптимальные условия для развития и роста мальков, полученных при естественном нересте производителей, рассказали Fishnews в пресс-службе ФГБУ «Главрыбвод».

Как отметили в учреждении, вклад нерестово-выростных хозяйств в воспроизводство рыбных запасов особенно важен в годы малого весеннего половодья, которые случаются регулярно в условиях зарегулированного волжского стока.

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