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Жителей Сахалина обвиняют в добыче краба ставными сетями. Фото пресс-службы МВД России

Крабовый лов в заливе Терпения привел к уголовному делу

Направлено в суд уголовное дело в отношении 5 сахалинцев, обвиняемых в незаконном промысле камчатского краба в заливе Терпения. За время следствия они полностью погасили вмененный ущерб в 450 тыс. рублей.

По данным следствия, граждане использовали для промысла ставные сети. При досмотре принадлежащей им лодки и автомобиля полицейские изъяли два мешка с 240 лапами крабов.

По словам задержанных, ценные биоресурсыони добывали для дальнейшей переработки и продажи, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. С места происшествия также были изъяты и помещены на ответственное хранение лодка, лодочный мотор, микроавтобус, автомобильный прицеп. Гражданам вменяют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц).

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Fishnews

  • Жителей Сахалина обвиняют в добыче краба ставными сетями. Фото пресс-службы МВД России
  • Жителей Сахалина обвиняют в добыче краба ставными сетями. Фото пресс-службы МВД России
  • Жителей Сахалина обвиняют в добыче краба ставными сетями. Фото пресс-службы МВД России
  • Жителей Сахалина обвиняют в добыче краба ставными сетями. Фото пресс-службы МВД России
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