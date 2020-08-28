28 августа 2020 года

Крабовый лов в заливе Терпения привел к уголовному делу

Направлено в суд уголовное дело в отношении 5 сахалинцев, обвиняемых в незаконном промысле камчатского краба в заливе Терпения. За время следствия они полностью погасили вмененный ущерб в 450 тыс. рублей.

По данным следствия, граждане использовали для промысла ставные сети. При досмотре принадлежащей им лодки и автомобиля полицейские изъяли два мешка с 240 лапами крабов.

По словам задержанных, ценные биоресурсыони добывали для дальнейшей переработки и продажи, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. С места происшествия также были изъяты и помещены на ответственное хранение лодка, лодочный мотор, микроавтобус, автомобильный прицеп. Гражданам вменяют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews