28 августа 2020 года

Американских рыбаков встревожили российские ВМС

Сразу несколько американских рыболовецких судов пожаловались на российские военные учения в Беринговом море. Официальный представитель береговой охраны США постарался успокоить рыбаков.

Вблизи Аляски 27 августа всплыла российская подводная лодка во время учений, пишет аляскинский портал Anchorage Daily News со ссылкой на Associated Press. Кроме того, с нескольких судов, работавших на промысле 26-27 августа в американской экономической зоне примерно в 80 милях к западу от острова Св. Матвея (St. Matthew Island), пришли сообщения о российских военных кораблях. На фотографиях, сделанных американскими рыбаками, видно, что корабли находятся довольно близко, сообщает корреспондент Fishnews.

Официальный представитель береговой охраны США Кип Вадлоу (Kip Wadlow) заявил, что российские корабли прибыли для участия в заранее запланированных учениях, о которых было известно американским военным. Кип Вадлоу поблагодарил рыбаков за информацию и сообщил, что береговая охрана продолжит службу в обычном режиме, не посылая в район дополнительные силы.

Anchorage Daily News подчеркивает, что Соединенные Штаты регулируют рыболовство в пределах 200-мильной зоны, но в целом воды за пределами 12 миль от берега являются международными.

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