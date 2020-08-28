В Астрахани распределят квоты на добычу волжских биоресурсов
Доли квот для промысла на Волге и ее водотоках на территории Астраханской области выставлены на аукцион. Всего предложено 69 лотов, заявки принимаются до 28 сентября.
Организатор торгов – Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, выставлены лимиты на промысел воблы, леща, раков, сазана, сома, судака и щуки. Стартовые цены лотов – от 12 рублей до 246 тыс. рублей.
Торги предполагается провести 13-14 октября в Астрахани. Победителям предложат заключить договоры о закреплении долей на срок до 31 декабря 2033 г.
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