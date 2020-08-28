28 августа 2020 года

В Астрахани распределят квоты на добычу волжских биоресурсов

Доли квот для промысла на Волге и ее водотоках на территории Астраханской области выставлены на аукцион. Всего предложено 69 лотов, заявки принимаются до 28 сентября.

Организатор торгов – Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, выставлены лимиты на промысел воблы, леща, раков, сазана, сома, судака и щуки. Стартовые цены лотов – от 12 рублей до 246 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 13-14 октября в Астрахани. Победителям предложат заключить договоры о закреплении долей на срок до 31 декабря 2033 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.



Fishnews