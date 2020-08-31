31 августа 2020 года

Акватории Астраханской области предлагают для рыбоводства

В Астраханской области на аукцион выставили в общей сложности 23 участка под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 28 сентября.

Организатор аукциона – Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Согласно документации торгов, РВУ расположены на озерах (ильменях) и реках в Харабалинском, Лиманском, Наримановском, Приволжском, Камызякском, Икрянинском и Володарском районах.

Площадь предлагаемых акваторий – от 0,3 до 192,8 га, стартовые цены – от 228 рублей до 147 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион предполагается провести 8 октября в Астрахани. Участки предоставят победителям на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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