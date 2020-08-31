Новости
Исследования на Веселовском водохранилище. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Обитатели Веселовского водохранилища нагуляли жирка

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели ежегодные ихтиологические исследования на Веселовском водохранилище. Все выловленные рыбы имели хорошую упитанность.

Работы провели во второй половине августа сотрудники лаборатории биоресурсов внутренних водных объектов АзНИИРХ совместно с постом государственного мониторинга ВБР и среды их обитания «Веселовский». Целью береговой экспедиции была оценка популяций промысловых видов.

В филиале обратили внимание, что Веселовское — второе по рыбопромысловой значимости водохранилище в Азово-Черноморском бассейне. Результаты исследований используют для оценки запасов, обоснования рекомендованных объемов вылова.

Съемки велись одностенными ставными сетями и мальковой волокушей. Ученые собрали материалы, характеризующие размерно-массовую структуру популяций промысловых видов и физиологическое состояние рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, во время экспедиции массовыми видами были карась, тарань, окунь, красноперка. Все выловленные особи имели хорошую упитанность и высокую степень ожирения внутренностей. Это свидетельствует о хороших трофических условиях в водохранилище, отметили в филиале.

«Предварительные результаты исследований говорят и об удовлетворительном физиологическом состоянии промысловых рыб», - добавили специалисты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Исследования на Веселовском водохранилище. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Научный улов. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Веселовское – второе по рыбопромысловой значимости водохранилище в Азово-Черноморском бассейне. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Пробы брали ставными сетями и мальковой волокушей. Фото пресс-службы АзНИИРХ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    В непростых условиях отрасль работает стабильно

    Все материалы

    Интервью

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Наш стандарт – ответственный промысел

    Директор КБ «Восток» Александр СЕЛЕЗНЕВ

    Директор КБ «Восток» (входит в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

    Александр СЕЛЕЗНЕВ

    КБ «Восток»: Взгляд в будущее спустя 65 лет

    Директор морских программ компании «Морская сертификация» Андрей ВИННИКОВ

    Директор морских программ компании «Морская сертификация»

    Андрей ВИННИКОВ

    Нерестовые реки рискуют потерять «зеленый щит»

    Генеральный директор Мурманского тралового флота Андрей ГУЛЯЕВ

    Генеральный директор Мурманского тралового флота

    Андрей ГУЛЯЕВ

    Верность морскому духу

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

    Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

    Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

    Ван Ганн

    Очереди исчезли, но COVID-19 остался

    Все материалы

    Крупным планом

    Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

    Кто разомкнет биржевой круг?

    Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

    «Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

    Дальневосточная сардина (иваси)

    Иваси натолкнулась на правила

    Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

    Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.