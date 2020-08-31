Обитатели Веселовского водохранилища нагуляли жирка
Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели ежегодные ихтиологические исследования на Веселовском водохранилище. Все выловленные рыбы имели хорошую упитанность.
Работы провели во второй половине августа сотрудники лаборатории биоресурсов внутренних водных объектов АзНИИРХ совместно с постом государственного мониторинга ВБР и среды их обитания «Веселовский». Целью береговой экспедиции была оценка популяций промысловых видов.
В филиале обратили внимание, что Веселовское — второе по рыбопромысловой значимости водохранилище в Азово-Черноморском бассейне. Результаты исследований используют для оценки запасов, обоснования рекомендованных объемов вылова.
Съемки велись одностенными ставными сетями и мальковой волокушей. Ученые собрали материалы, характеризующие размерно-массовую структуру популяций промысловых видов и физиологическое состояние рыб.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, во время экспедиции массовыми видами были карась, тарань, окунь, красноперка. Все выловленные особи имели хорошую упитанность и высокую степень ожирения внутренностей. Это свидетельствует о хороших трофических условиях в водохранилище, отметили в филиале.
«Предварительные результаты исследований говорят и об удовлетворительном физиологическом состоянии промысловых рыб», - добавили специалисты.
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