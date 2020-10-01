01 октября 2020 года

Согласование работ по предотвращению ЧС прописали в правилах

Правительство уточнило порядок согласования с Росрыболовством деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Постановлением правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384 были утверждены Правила согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания.

Изменения в этот документ внесены постановлением правительства от 28 сентября 2020 г. № 1553, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, дополнен подпункт «а» пункта 2. Теперь Росрыболовство осуществляет согласование в случае строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории двух и более регионов.

В пункте 5 (он регламентирует, какая документация прилагается к заявке) появился подпункт «в». При согласовании деятельности, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в случае прогнозирования угрозы возникновения таких ситуаций нужно подавать сведения о проведении мероприятий для предупреждения ЧС (с указанием срока начала и окончания их реализации). Также надо прилагать копию прогноза, предоставленного региональному органу государственной власти Росгидрометом или копию предписания о проведении мероприятий по обеспечению предупреждения ЧС.

Согласно изменениям, внесенным в пункт 8 правил, Росрыболовство должно принять решение о согласовании (или отказе в согласовании) деятельности по предупреждению ЧС в срок не более 15 календарных дней со дня получения заявки с прилагаемой документацией.

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