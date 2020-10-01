01 октября 2020 года

Доступ к льготным кредитам откроют для новичков

Госдума расширила льготное кредитование сельхозпроизводителей – право на него получат и те, кто только входит в бизнес. Действие поправок распространяется на рыбную отрасль.

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли поправки в закон «О развитии сельского хозяйства». Согласно изменениям, льготными кредитами смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестпроектах по производству, переработке и реализации сельхозпродукции.

Ставка по таким кредитам не превысит 5%, а разницу между льготной и обычной ставкой компенсирует государство, рассказали Fishnews в пресс-службе Госдумы. Сейчас на льготный кредит могут рассчитывать только производители, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции составляет не менее 70%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поправки открыли доступ для тех, кто только открывает свое дело и готов вложить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли. «Кредит под инвестиции им дадут сразу. Через три года такие заемщики должны будут подтвердить, что доля их дохода от продажи сельхозпродукции в общем доходе от реализации других товаров составляет не менее 70%. В противном случае отдавать кредит придется не по льготной, а по обычной ставке», - цитирует спикера пресс-служба ГД.

Кроме того, на кредит по более низкой ставке смогут претендовать сельхозпроизводители — участники нацпроектов.

Действие закона «О развитии сельского хозяйства» распространяется на рыбную отрасль. Статья 3 этого документа отсылает к утвержденному правительством «Перечню сельскохозяйственной продукции, производство и первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители». Согласно перечню, к сельскохозяйственной продукции относится в том числе рыба и рыбная продукция.

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