01 октября 2020 года

На Дальнем Востоке поменялась система таможен

С 1 октября Камчатская и Магаданская таможни присоединились к Сахалинской. Благовещенская и Биробиджанская - к Хабаровской. География и штатная численность таможенных постов не изменились.

В составе Дальневосточного таможенного управления остались 9 таможен: Бурятская, Владивостокская, Дальневосточная оперативная, Дальневосточная электронная, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская и Читинская. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Как отметил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, несмотря на то, что регионы деятельности Сахалинской и Хабаровской таможен значительно расширились, это не скажется на качестве таможенного контроля и сроках оформления. Реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы таможенных органов, повысит качество таможенного администрирования, отметили в ДВТУ.

В состав Хабаровской таможни вошли таможенные посты: Амурзетский, Биробиджанский, Благовещенский, Нерюнгринский, Поярковский, Аэропорт Благовещенск, МАПП Кани-Курган, Якутский.

В состав Сахалинской таможни - таможенные посты: Северо-Курильский, Аэропорт Петропавловск-Камчатский, Морской порт Петропавловск-Камчатский, Аэропорт Магадан, Морской порт Магадан, Анадырский.

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