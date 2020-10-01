01 октября 2020 года

Дагестанскую ОПГ ждет суд за промысел осетра

Шестерых жителей Республики Дагестан будут судить по обвинению в незаконной добыче русского осетра в составе организованной преступной группы. По данным региональной прокуратуры, ущерб превысил 18,4 млн рублей.

По версии обвинения, в 2019 г. члены ОПГ неоднократно выходили на вылов осетра в Каспийское море на маломерном судне и затем передавали улов на берегу другим участникам группы. При этом на борту имелось необходимое промысловое вооружение, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики. Гражданам вменяют преступления по части 3 статьи 258.1 УК РФ.

В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело и заявления о взыскании ущерба направлены в Кизлярский райсуд.

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