01 октября 2020 года

АзНИИРХ уточнит прогнозы по хамсе и тюльке

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО завершили учет молоди хамсы и тюльки в Азовском море и Таганрогском заливе. Собранные данные позволят уточнить прогнозы по запасам на ближайшие два года.

Азово-Черноморский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) завершил лампарную съемку в Азовском море и Таганрогском заливе. В течение 17 дней на среднем черноморском сейнере (СЧС-1067) научные сотрудники вели количественный учет молоди хамсы и тюльки.

В работе использовался мальковый пелагический трал конструкции Данилевского. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, ихтиологические пробы в районе исследований взяли на 75 станциях. Кроме того, участники экспедиции получили образцы зоопланктона и желетелых организмов. Эти материалы были переданы для анализа и обработки в лаборатории филиала.

Результаты исследований позволят получить уточненные данные для прогнозирования состояния запасов промысловых видов рыб – хамсы и тюльки - в Азовском море на 2021–22 гг.

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