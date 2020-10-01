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Мешок фабрики «Космос Трал» (Дания) со вставкой из безузловой сетки «Еврокросс» для судна «Петр I». Фото предоставлено компанией «Мастер лова»

С современными тралами можно познакомиться «Вконтакте»

Компания «Мастер лова» - поставщик орудий добычи и оборудования для тралового промысла – активно развивает свое «представительство» в популярной соцсети. Там публикуются сведения о продукции, информация об осуществленных поставках, а также актуальные новости отрасли.

«Мастер лова» - это российское представительство нескольких крупнейших европейских фабрик - Thyborøn Skibssmedie, Cosmos Trawl, Brdr. Markussens Metalvarefabrik (Дания), Euronete (Португалия), Ymuiden Stores Holland (Нидерланды). Ассортимент продукции очень велик – он охватывает все орудия лова траулерного флота и комплектующие для них.

«Мы успешно работаем на российском рынке уже 25 лет, - рассказала Fishnews генеральный директор «Мастера лова» Ирина Кичигина. – Продаем тралы, траловые доски, сети, кухтыли, веревки, канаты, шнуры, селективные вставки, стальные, синтетические, комбинированные тросы. Также предлагаем весь комплекс стального такелажа для оснастки трала и приспособлений для его спуска и выборки».

Вся продукция изготавливается по последнему слову техники - из высокотехнологичных материалов, с применением новых инженерных решений. Качество орудий лова и комплектующих традиционно высокое. Например, тралы Cosmos показали себя лучшими на креветочном промысле – как на северо-западе страны, так и на Дальнем Востоке.

У компании есть сайт, но основное внимание «Мастер лова» сейчас уделяет своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Мы предлагаем интересную и свежую информацию для тралмастеров, капитанов, специалистов отделов снабжения и добычи, судовых агентов,», - отметила Ирина Кичигина.

Она подчеркнула, что «Вконтакте» можно посмотреть не только весь ассортимент продукции от «Мастера лова», но почитать о последних осуществленных поставках – узнать, что покупают, что пользуется спросом. Также компания размещает на своей странице актуальные новости рыбной и судостроительной отраслей.

«Мастер лова» работает с такими крупными заказчиками, как «Норебо», «ФОР», «ФЭСТ», Архангельский траловый флот, «Гидрострой», «Океанрыбфлот», Русская рыбопромышленная компания, «Сигма Марин Технолоджи», «Южморрыбфлот».

«С развитием программы инвестквот у нас появились новые покупатели – российские верфи, - обратила внимание Ирина Кичигина. Это судостроители северо-запада, Дальнего Востока. - Уже можно говорить и про южное направление: ведем переговоры с судостроительным предприятием в Крыму».

Fishnews

  • Мешок фабрики «Космос Трал» (Дания) со вставкой из безузловой сетки «Еврокросс» для судна «Петр I». Фото предоставлено компанией «Мастер лова»
  • Траловые доски «Тюборон»: Тип 22. Фото предоставлено компанией «Мастер лова»
  • Блоки фабрики BMM (Дания). Фото предоставлено компанией «Мастер лова»
  • Кабели связи «Евродата» 11 мм и 9,2 мм. Фото предоставлено компанией «Мастер лова»
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