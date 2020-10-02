02 октября 2020 года

Пограничники Приморья охотятся на лососевых браконьеров

С начала «красной» путины в Приморском крае сотрудники регионального погрануправления ежедневно проводят рейды для противодействия незаконному промыслу лосося. Основная масса нарушений фиксируется в Ольгинском и Хасанском районах, где больше всего нерестовых рек.

«Основными нарушениями являются использование запрещенных орудий лова, ведение промысла в ограниченных правилами рыболовства устьях рек, а также превышение суточных норм освоения водных биологических ресурсов», - рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

По его данным, только за 10 дней сентября за незаконную добычу лосося пограничники привлекли к административной ответственности 75 физических лиц. Изъято порядка 500 сетей общей длиной свыше 24 км, в естественную среду обитания выпустили примерно 700 особей красной рыбы.

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

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