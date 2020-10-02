02 октября 2020 года

Марат Хуснуллин: Планы по развитию портов - серьезные

О реализации федерального проекта «Морские порты России» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил перспективность развития действующих и строительства новых портов в Приморском крае.

Развитие морских портов обсуждалось во время визита Владивосток заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. «По этой программе у нас есть вопросы подведения дорог, железных дорог. Мы посмотрели, как идет ход проектирования и строительства. Планы вообще заявлены достаточно серьезные», - сообщил вице-премьер корреспонденту Fishnews.

Зампред обратил внимание на необходимость выполнения мероприятий федерального проекта и отметил важность этого направления в регионе.

«Для Приморского края развитие портов и, соответственно, развитие налоговой базы и создание рабочих мест – это очень перспективная тема. И действующих, и строительство новых портов. Я думаю, что это большой плюс», - отметил Марат Хуснуллин.

По его словам, правительство готово обсуждать проекты новых портов. «На комиссии правительства по транспорту мы рассматриваем вопросы по строительству тех или иных дополнительных портов. Поэтому пока мы работаем над тем, что уже есть, а если будут дополнительные проекты, конечно, будем оперативно рассматривать», - подчеркнул вице-премьер.

Федеральный проект «Морские порты» включает 41 мероприятие по развитию портовой инфраструктуры, а также строительство 9 ледоколов и 1 аварийно-спасательного судна. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию автодорожных подходов. По итогам реализации федерального проекта в 2024 г. производственные мощности морских портов России должны достигнуть 1,3 млрд тонн (прирост – не менее 336 млн тонн).

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