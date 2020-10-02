02 октября 2020 года

Участки на Горьковском море приготовили для рыбаков

В Нижнем Новгороде пройдет конкурс по 11 участкам под промышленное рыболовство на Горьковском водохранилище. Заявки принимаются до 26 октября – даты вскрытия конвертов.

Организатор торгов – областной комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 269 га до 2130 га расположены на Горьковском водохранилище (Горьковском море) в границах городских округов Чкаловск и Сокольский. Стартовые цены лотов – от 41 тыс. до 325 тыс. рублей. Акватории предоставляются на 20 лет.

На всех РЛУ одинаковый набор объектов промысла. К объектам с устанавливаемыми общими допустимыми уловами относятся лещ, щука, судак, сом, сазан. «Неодуемые» - жерех, налим, чехонь, густера, синец, окунь, язь, берш, плотва, красноперка, уклея, ерш пресноводный, тюлька и карась.

Критерии оценки заявок - средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы.

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