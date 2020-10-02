02 октября 2020 года

Корея изменила список лабораторий для анализа на коронавирус

Посольство Республики Корея сообщило российской стороне о расширении списка медучереждений в РФ, где российские экипажи могут сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

На Дальнем Востоке в перечень включили три медицинских учреждения - в Приморье, Хабаровском крае и на Камчатке. Результаты анализов, полученные в «Инвитро» и «Гемотесте», подходят теперь в случае с любым городом России.

Изменения списка приводятся в ноте посольства от 17 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Редакция приводит таблицу том виде, в котором она была разослана.

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