05 октября 2020 года

На новые НИСы предусмотрели субсидию

Правительство распорядилось выделить более 5 млрд рублей на строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов для ВНИРО. Первая часть средств должна быть предоставлена уже в этом году.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) получит из федерального бюджета субсидию на строительство двух среднетоннажных НИСов. Выделение средств предусмотрено постановлением правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1581, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего на строительство будет направлено 5,892 млрд рублей. Финансирование предусмотрено на период с 2020 по 2022 гг. Ввод научно-исследовательских судов в эксплуатацию предусмотрен в 2023 г.

Подготовка технической документации по проекту среднетоннажного НИСа уже завершена, рассказал на коллегии Росрыболовства директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Он отметил, что характеристики проекта полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются для работы в океанической зоне. Модульный принцип размещения научного оборудования повысит эффективность судна, заявил руководитель института. Конкурс на строительство планируется провести в октябре.

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