05 октября 2020 года

Аналитика поможет Индонезии бороться с браконьерством

В Республике Индонезия для борьбы с ННН-промыслом создали информационный центр. Его задача – сбор и анализ данных из различных источников для координации действий силовиков.

Индонезийский морской информационный центр (Indonesian Maritime Information Center, IMIC) был создан в июле 2020 г. В его работе принимают участие сотрудники береговой охраны, Министерства морских дел и рыболовства, водной и воздушной полиции, таможни, Национального института аэронавтики и космоса, поисково-спасательной службы. Аналитики центра ежедневно собирают и обрабатывают информацию из этих ведомств, включая спутниковые снимки, аэрофотосъемку и данные автоматической идентификационной системы (АИС), пишет американской экологический портал Mongabay.

По словам представителей береговой охраны, центр создан для объединения всех данных о браконьерской активности. С помощью этой информации предполагается планировать операции по пресечению ННН-промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, несмотря на войну, объявленную браконьерам бывшим министром морских дел и рыболовства Суси Пуджиастути, нелегальный промысел все еще остается серьезной проблемой для республики. Вьетнамские, малазийские, филиппинские и китайские суда часто заходят в воды Индонезии разграблять ее запасы водных биоресурсов.

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