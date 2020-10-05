05 октября 2020 года

Наука обратила внимание на промысловые ресурсы Ханки

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО завершили комплексные исследования на Ханке – крупнейшем пресноводном озере Дальнего Востока. В научных уловах попадается все больше лапши-рыбы и креветок, специалисты рекомендуют их как перспективные объекты для промысла.

Работы выполнялись в сентябре в рамках Уссуро-Ханкайского этапа Большой Амурской экспедиции. На 53 станциях ученые провели 175 ловов различными орудиями, собрали материал для ихтиологических, гидробиологических, гидрологических и токсикологических исследований.

В этом году специалисты использовали бим-тралы, которые позволили получить данные по численности промысловых видов рыб и их молоди (пополнению), а также по перспективным для добычи объектам. Всего в уловах насчитали 14 видов рыб, 4 вида моллюсков и 3 вида пресноводных креветок, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Заведующий лабораторией биологических ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем Евгений Барабанщиков обратил внимание, что в последние годы специалисты все чаще отмечают в уловах в больших количествах лапшу-рыбу и креветок. Хотя они пока не используются промыслом, рост численности позволяет рассматривать эти виды в качестве перспективных промысловых объектов.

Это очень короткоцикловые виды, для которых свойственна сильная флюктуация численности. Поэтому не менее половины от биомассы можно безболезненно изымать, считают ученые.

По оценкам специалистов, использование лапши-рыбы и креветок вместе с другими перспективными объектами – брюхоногими и двустворчатыми моллюсками - позволит увеличить объемы вылова на Ханке до 10 тыс. тонн. В филиале подчеркнули, что эти объекты уже давно активно осваиваются китайскими рыбаками.

В целом состояние водных биоресурсов Ханки остается на уровне выше среднего благодаря высокому уровню воды в озере. В последние годы наметилась тенденция к снижению уровня воды, но по большинству объектов заметного уменьшения запасов пока не произошло. На протяжении нескольких предыдущих лет рекомендованный к освоению объем ВБР на Ханке составлял около 800 тонн, напомнили в ТИНРО.

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