05 октября 2020 года

Озера Зауралья предлагают под аквафермы

В Курганской области объявлен аукцион на 11 участков на озерах для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 3 ноября.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ расположены на территории Шатровского, Лебяжьевского, Половинского, Щучанского, Куртамышского, Варгашинского, Каргапольского и Сафакулевского районов.

Площадь акваторий – от 18 га до 180 га, стартовые цены – от 14,4 тыс. до 143,8 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 12 ноября в Тюмени.

Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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