06 октября 2020 года

На Дальнем Востоке добирают кету

К 5 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 288 тыс. тонн. Промысел ведут в основном рыбаки Сахалинской области и Приморья, где сохраняются подходы кеты.

Суммарный вылов тихоокеанских лососей достиг 288 тыс. тонн и в два с лишним раза уступает уровню предыдущего четного 2018 г., отметившегося рекордными подходами горбуши. Две трети уловов обеспечивает Камчатский край – 191,5 тыс. тонн.

Часть регионов Дальнего Востока уже завершила путину, в оставшихся рыбаки ведут преимущественно добычу кеты, вылов которой уже превысил 71,1 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в Сахалинской области промысел кеты сосредоточен на восточном побережье Сахалина и на острове Итуруп. Объемы добычи итурупской кеты, несмотря на интенсификацию подходов, остаются существенно ниже показателей 2018-2019 гг. По Восточному Сахалину ситуация обратная.

По данным департамента анадромных рыб России ВНИРО, хорошая динамика по вылову кеты сохраняется в Приморском крае. К 5 октября поймано 92 тонны, что в 1,7 раза превышает среднемноголетний показатель 2017–2019 гг.

В целом ученые отмечают, что благодаря высокой интенсивности подхода восточносахалинской и итурупской кеты за неделю отставание показателей добычи этого вида по сравнению с прошлым годом сократилось до 9%.

По прогнозам науки, на предстоящей неделе район промысла тихоокеанских лососей не изменится. Это юг Дальневосточного бассейна – острова Сахалин и Итуруп, а также Приморский край. Основным объектом промысла останется кета.

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