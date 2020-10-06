06 октября 2020 года

Минсельхоз обновил порядок для традиционного рыболовства

Порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС теперь утвержден Минсельхозом. При этом приказ Госкомрыболовства, принятый еще в 2008 г., признан не подлежащим применению.

Новые документы в сфере традиционного рыболовства, размещенные на Официальном интернет-портале правовой информации, вступят в силу с 16 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности утвержден приказом Минсельхоза от 1 сентября 2020 г. № 522.

В Порядке, в частности, отмечено, что представители коренным малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и их общины могут добывать рыбу как с предоставлением рыболовного участка (РЛУ), так и без него. В случае с промыслом анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи) общине необходим участок и разрешение на вылов.

Если традиционный лов ведется без РЛУ, то разрешение не понадобится.

При этом приказ Госкомрыболовства от 11 апреля 2008 г. № 315 признан не подлежащим применению.

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