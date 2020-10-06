06 октября 2020 года

За датским промыслом омара будут следить по видео

Королевство Дания внедряет систему электронного мониторинга на донном промысле в проливе Каттегат. Специальное оборудование установят на судах, добывающих омара.

По договоренности между Министерством рыболовства и Датской рыбопромышленной ассоциацией проект предполагается реализовать до 2023 г. На первом этапе специальное оборудование установят на 11 судах, добывающих норвежского омара в проливе Каттегат, пишет портал Undercurrent News. По его информации, постепенно система электронного мониторинга охватит и другой флот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, цель проекта – зафиксировать процесс промысла норвежского омара. В частности, нужно контролировать прилов трески и соблюдение требований по его выгрузке. Провести такой эксперимент решили из-за неудовлетворительного состояния запасов трески в Каттегате в последние годы.

Предполагается следить через камеры за всей промысловой активностью на судне, орудиями лова и сортировочными столами. Также будут установлены сенсоры, фиксирующие движение промвооружения, и GPS-устройства, регистрирующие местоположение и перемещение судна.

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