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Во Владивостоке выявили очередной браконьерский цех. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Браконьерское производство остановили пограничники

Во Владивостоке пограничники выявили очередной нелегальный цех. Изъято в общей сложности около 900 кг переработанного и подготовленного к варке краба разных видов.

Ценные гидробионты без документов обнаружили в производственном помещении одного из мясоперерабатывающих предприятий. Также в нелегальном цехе находились варочные котлы, газовые баллоны, морозильные лари и большое количество упаковочной тары, рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

По оценкам специалистов, рыночная стоимость морепродуктов может превышать 1,2 млн рублей. В погрануправлении отметили, что владелец помещения неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято правовое решение.

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Fishnews

  • Во Владивостоке выявили очередной браконьерский цех. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
  • Ценные гидробионты без документов обнаружили в производственном помещении одного из мясоперерабатывающих предприятий. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
  • Ценные гидробионты без документов обнаружили в производственном помещении одного из мясоперерабатывающих предприятий. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
  • Изъято в общей сложности около 900 кг переработанного и подготовленного к переработке краба. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
  • Изъято в общей сложности около 900 кг переработанного и подготовленного к переработке краба. Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
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