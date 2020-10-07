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НИС «Исследователь Каспия» завершило морскую экспедицию по оценке запасов и изучению распределения килек. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Для кильки готовят новые рекомендации и орудия лова

НИС «Исследователь Каспия» завершило морскую экспедицию по оценке запасов и распределения килек. Кроме того, ученые протестировали эффективность бортового подхвата для облова скоплений рыбы.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) завершили учетную, поисковую (конусную) и тралово-акустическую съемки по оценке популяций, промысловых концентраций килек. Экспедиция проходила в северной и средней частях моря на НИС «Исследователь Каспия» и включала гидроакустические, гидролого-гидрохимические, токсикологические, трофологические, микробиологические, ихтиопатологические работы.

На первом этапе специалисты использовали тралы в Северном Каспии над глубинами от 6 до 13 м. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, изучался видовой состав уловов, их качественные и количественные характеристики. Часть образцов подверглась биологическому анализу, остальное вернули в естественную среду обитания.

На втором этапе проводилась световая килечная съемка в районе российского и казахского шельфов над глубинами от 50 до 500 м. Научные сотрудники получили гидроакустические данные о распределении и концентрациях килек над промысловыми глубинами и в глубоководной части моря в Среднем Каспии, а также информацию об уловах килек на исследовательское усилие. Эти данные станут материалом для расчета запасов.

Третий этап представлял собой световую (конусную) съемку по оценке и эффективности облова промысловых концентраций каспийских килек в восточной и западной частях Среднего Каспия над глубинами от 63 до 71 м. Ученым предстояло протестировать новое экспериментальное орудие лова – бортовой подхват с дюралюминиевым обручем диаметром 6 м.

Испытания доказали прочность подхвата. Во время контрольного лова в восточной части Среднего Каспия добыча за подъем конуса достигала 140 кг. На западе района максимальный улов за подъем составил 250 кг обыкновенной кильки. Специалисты филиала планируют продолжить работы с бортовым подхватом в ноябре. Это позволит к концу года разработать рекомендации для промышленности - по районам и срокам промысла, устройству орудий лова и технике добычи на свет обыкновенной кильки.

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Fishnews

  • НИС «Исследователь Каспия» завершило морскую экспедицию по оценке запасов и изучению распределения килек. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Часть образцов подверглась биологическому анализу. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Ученые протестировали новое экспериментальное орудие лова – бортовой подхват с дюралюминиевым обручем диаметром 6 м. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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