08 октября 2020 года

Египет и Россия налаживают торговлю рыбой

Египетская сторона согласовала ветсертификат для рыбной продукции из РФ, сообщает Россельхознадзор. Стороны также обсуждают возможность экспорта таких товаров из Египта в Россию.

Специалисты Россельхознадзора провели видеопереговоры с коллегами из Центрального управления ветеринарного карантина Министерства сельского хозяйства и мелиорации земель Арабской Республики Египет. В частности, представители российского ведомства напомнили, что ранее направляли египетской стороне проект ветеринарного сертификата на экспорт рыбной продукции из РФ.

Сейчас восемь российских предприятий заинтересованы отправлять такие товары в республику, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Египетские коллеги уведомили, что документ согласован, и обещали направить официальное подтверждение в ближайшее время. «В Министерстве сельского хозяйства и мелиорации земель Египта подчеркнули, что готовы разрешить поставки таких продуктов под гарантии российского ведомства», - отметили в пресс-службе.

На переговорах также подняли вопрос о возможности поставок из Египта в Россию рыбной продукции. Россельхознадзор ждет сведений о компаниях от египетских коллег.

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