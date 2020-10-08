08 октября 2020 года

О деталях получения рыболовного участка можно узнать из регламента

Росрыболовство выпустило административный регламент, описывающий процесс закрепления за пользователями участков для промышленного, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки.

Напомним, что законодательство по участкам для добычи водных биоресурсов изменилось: теперь вместо термина «рыбопромысловый участок» используется «рыболовный участок», поменялись и случаи, когда такие акватории необходимы для добычи водных биоресурсов.

Теперь Федеральное агентство по рыболовству утвердило административный регламент о подготовке и заключении договора пользования рыболовным участком, сообщает корреспондент Fishnews

Предусмотрено, что территориальные управления ведомства организуют конкурс и по его итогам заключают договор на РЛУ для промышленного рыболовства во внутренних водах РФ (за исключением внутренних морских) в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также для осуществления промрыболовства в отношении анадромных видов рыб. Полномочия также распространяются на участки для организации любительского лова водных биоресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов. Еще один случай - традиционное рыболовство КМНС в отношении биоресурсов внутренних морских вод и территориального моря РФ, а также в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.

Регламент описывает в том числе подготовку и проведение конкурсных процедур.

Приказ Росрыболовства от 12 марта 2020 г. № 130 вступит в силу с 18 октября. При этом приказ Минсельхоза от 18 марта 2016 г. № 104 о регламенте по рыбопромысловым участкам будет признан утратившим силу.

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