08 октября 2020 года

Для аквафермеров приготовили озера на Карельском перешейке

В Ленинградской области объявлен аукцион на три озера – аквакультурных участка, стартовые цены – 512 тыс., 560 тыс. и 260 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 ноября.

Организатор торгов – Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, все озера расположены в Выборгском районе. Площадь участков – 64 га, 70 га и 32,5 га.

Все РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру на 25 лет на условиях совместного водопользования. Аукцион планируется провести 26 ноября в Санкт-Петербурге.

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