08 октября 2020 года

Карп подрос быстрее в просторных садках

Эксперимент предварительно подтвердил гипотезу о завышенных нормативах плотности посадок карпов при садковом выращивании. Выяснилось, что в более свободных условиях рыба лучше набирает вес и корм расходуется эффективнее.

Опыт провели специалисты Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ). В садках карпа кормят из автокормушек или вручную. При автоматическом кормлении дневной рацион нормируют, чтобы рыба не переедала, постоянно воздействуя на маятник кормушки.

Ученые предположили, что на поведение рыбы негативно влияет плотность посадки: сейчас нормативы для годовиков и двухгодовиков карпа составляют 200 и 50 голов на квадратный метр соответственно. Из-за конкуренции самые сильные и крупные особи постоянно находятся у маятника автокормушки и не подпускают туда менее крупных собратьев, обратили внимание в филиале. В результате если не нормировать рацион, рыбы начинают питаться практически постоянно. Карпы передают, корм хуже усваивается, растут затраты, снижается эффективность выращивания.

Эксперимент с плотностью посадок начался 8 июля в Кармановском рыбхозе в Башкортостане, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИИПРХ. В три садка поместили трехлеток карпа плотностью 20 особей на квадратный метр, рыба могла есть из кормушек без ограничений. В трех других садках (контрольных) трехлетки жили плотностью 34 особи на квадратный метр с кормежкой по суточным нормам. Контрольный облов ученые произвели 24 сентября.

Конечная масса экспериментальных особей оказалась больше на 34%, чистый прирост массы (кг / садок) - на 14%. При этом кормовые затраты были примерно одинаковыми (разница составила менее 3%).

«При выращивании трехлеток карпа в садках можно использовать свободное кормление без ограничения суточного рациона при уменьшении плотности посадки в 2,5 раза по сравнению с нормативной. При этом общая рыбопродуктивность садков не уменьшается», - сделали предварительный вывод во ВНИИПРХ.

Филиал намерены повторить эксперимент для подтверждения результатов, а также провести аналогичные опыты с сеголетками и двухлетками карпа.

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