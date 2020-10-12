12 октября 2020 года

Среди «рыбных» специалистов Камчатки выберут лучших

Минрыбхоз Камчатского края открыл прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли.

Поучаствовать в конкурсе смогут представители рыбацких профессий, проживающие на Камчатке и имеющие стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Подать заявки с документами можно с 10 октября по 10 ноября. Номинации – «Лучший судоводитель», «Лучший мастер добычи», «Лучший технолог», «Лучший cудомеханик», «Лучший рефмеханик», «Лучший электромеханик», «Лучший механик технологического оборудования», «Лучший радиоэлектроник», «Лучший обработчик», «Лучший ихтиолог».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, победители в каждой номинации получат грамоты о присвоении званий, денежные призы и памятные подарки.

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