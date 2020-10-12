12 октября 2020 года

Традиционные промыслы КМНС хотят поддержать госпрограммой

Минвостокразвития подготовило проект программы поддержки традиционной хозяйственной деятельности в Арктике коренных малочисленных народов. Основные усилия предлагается направить на инфраструктуру, подготовку кадров и продвижение товаров, которые выпускаются при традиционном хозяйствовании.

Среди принципов, на которых, согласно проекту, должна основывать реализация программы, – признание прав КМНС на приоритетный доступ к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. В качестве одной из основ заявлено и участие представителей и объединений коренных народов в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, при освоении природных ресурсов.

В проекте программы отмечено, что рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных биоресурсов относятся к 13 видам традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

За счет господдержки традиционного хозяйствования нужно создать условия, чтобы повысить конкурентоспособность производимых товаров, работ и услуг, – так разработчики видят цель программы.

Для этого, как отмечено в проекте, предполагается создавать и развивать промышленную и технологическую инфраструктуру для традиционной хозяйственной деятельности КМНС, готовить для нее кадры, продвигать товары на рынках зарубежных стран.

Авторы программы обратили внимание на положительный опыт создания факторий, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается разработать типовой проект фактории с перечнем промышленного и технологического оборудования для всех видов традиционного хозяйствования. Планируется и субсидировать часть затрат малому и среднему бизнесу, в котором участвуют представители КМНС, на создание факторий. Условие – использование типового проекта.

Предусматривается принятие ряда нормативно-правовых актов. В том числе – по актуализации списка мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, по установлению порядка приобретения общинами КМНС статуса сельхозтоваропроизводителей.

Планируется, что ежегодно в правительство будет предоставляться доклад о реализации программы.

Обеспечить финансирование предполагается за счет федеральных средств, предусмотренных на выполнение госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

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