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Ученые исследовали состояние осетровых на Каспии. Фото пресс-службы КаспНИРХ

КаспНИРХ подсчитал молодь осетровых на севере Каспия

Результаты исследований на Северном Каспии показывают возможность восстановления запасов осетровых в будущем. По мнению ученых, на численность молоди положительно влияют условия нагула и работы рыбоводных заводов.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) завершили исследования по распределению и оценке численности осетровых в мелководных районах Северного Каспия. Материалы, собранные в ходе рейса НИС «Мидия», показывают, что сеголетки осетра из-за увеличения численности стали осваивать не только традиционные воды летнего нагула, прилегающие к банке Средней Жемчужной и острову Малый Жемчужный, но и северо-восточнее этого района.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, это означает, что работа рыбоводных заводов в дельте Волги и условия нагула благоприятно сказываются на состоянии популяции русского осетра, что говорит о возможности восстановления запасов осетровых в будущем. Исследователи взяли образцы тканей у молоди осетровых для генетического анализа, который позволит определить их происхождение до конкретного рыбоводного завода и даже родительской пары.

Помимо мониторинга осетровых в экспедиции ученые собрали данные по прилову полупроходных и морских рыб, а также пробы по гидрологии, гидробиологии, физиологии, паразитологии и генетике. В уловах встречались вобла, лещ, сазан, судак, сом, чехонь, карась и густера, но доминировал карась –35,4%. Совсем немного ему уступил лещ – 34,8%, и уже заметно реже попадалась вобла – 20,3%. Доля судака, сазана и чехони в сумме составила менее 9%.

Преобладание карася специалисты объясняют распреснением Северного Каспия. А снижение доли леща на мелководьях связывают с его рассредоточением на другие акватории. Зафиксированные гидролого-химические показатели свидетельствуют, что кислородный и температурный режимы были удовлетворительными для нагула всех видов рыб, отметили в филиале.

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  • Ученые исследовали состояние осетровых на Каспии. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Специалисты собрали данные по прилову полупроходных и морских рыб в северной части Каспийского моря. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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