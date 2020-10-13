13 октября 2020 года

Лимиты на промысел ценной рыбы Ямала уйдут с молотка

Доли квот на промышленный лов пеляди и сига в реках Ямало-Ненецкого автономного округа выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 11 ноября.

Организатор торгов – Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, всего к продаже предлагаются 33 лота, из них 30 с долями квот на лов пеляди и 3 – сига.

В отношении пеляди минимальный лот – 0,1%, что в 2020 г. эквивалентно 36 кг; максимальный – 14,286%, или 1,95 тонны в 2020 г. Соответственно, стартовые цены – от 430 рублей до 23,4 тыс. рублей. Доли квоты на сига одинаковы – по 1,755% каждая, что в 2020 г. в натуральном выражении составляет 5 кг. Они торгуются по начальной цене 60 рублей.

Аукцион предполагается провести 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Договоры с победителями заключат на срок до конца 2033 г.

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