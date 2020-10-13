Для Байкала обновили правила рыболовства
Минсельхоз выпустил новые правила рыболовства на Байкальском бассейне. Приказ вступит в силу с 23 октября.
Новые правила рыболовства для Байкальского бассейна размещены на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Правила, утвержденные приказом Минсельхоза от 7 ноября 2014 г. № 435, с 23 октября утратят силу.
Напомним, что Байкальский бассейн включает в себя озеро Байкал с бассейнами впадающих в него рек, Ангару с расположенными на ней водохранилищами, а также другие рыбохозяйственные водные объекты в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области. Исключение - пруды и обводненные карьеры, находящиеся в федеральной, региональной и частности собственности.
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