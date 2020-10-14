Новости
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Фото B.alotaby («Википедия»)

В Саудовскую Аравию пойдет больше российской рыбы

Право экспортировать продукцию животного происхождения в Саудовскую Аравию получило еще 17 российских предприятий. В число поставщиков вошли и 10 предприятий по производству рыбы и морепродуктов.

«Россельхознадзор активно работает над расширением экспортных возможностей российских производителей на рынке стран Персидского залива. Одним из важнейших торговых партнеров России в регионе является Королевство Саудовская Аравия. В течение последних нескольких месяцев в формате видеоконференций был проведен ряд плодотворных переговоров с Управлением пищевой безопасности королевства (SFDA)», - сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства.

Саудовская сторона проанализировала направленные Россельхознадзором материалы, касающиеся российских компаний, заинтересованных в поставках животноводческой продукции в страну.

В результате еще 17 российских предприятий получили право экспорта в королевство. Так, в список дополнительно одобренных Саудовской Аравией компаний вошли еще три предприятия по производству готовой мясной продукции, десять предприятий по производству рыбы и морепродуктов, два предприятия по производству молочной продукции и два - по производству пчеловодческой продукции.

Всего право экспорта в королевство имеют 40 российских компаний, в том числе 11 - по производству рыбы и морепродуктов.

Ознакомиться с полным перечнем российских экспортеров продукции в Саудовскую Аравию можно на официальном сайте SFDA.

Больше свежих новостей отрасли – в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: россельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай НАЗАРЕНКО

Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота

Николай НАЗАРЕНКО

Верфи могут оставить рыбаков без инвестквот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Работаем над мерами поддержки рыбаков

Все интервью

Личное мнение

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Все материалы

Крупным планом

Рыбопромышленники Приморья вкладываются в развитие береговой переработки. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

Инвестиции вопреки

Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

Инвестквоты для Парамушира

В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

Добытчики краба обеспечили верфи работой

Все материалы

События

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.