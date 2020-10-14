14 октября 2020 года

В Саудовскую Аравию пойдет больше российской рыбы

Право экспортировать продукцию животного происхождения в Саудовскую Аравию получило еще 17 российских предприятий. В число поставщиков вошли и 10 предприятий по производству рыбы и морепродуктов.

«Россельхознадзор активно работает над расширением экспортных возможностей российских производителей на рынке стран Персидского залива. Одним из важнейших торговых партнеров России в регионе является Королевство Саудовская Аравия. В течение последних нескольких месяцев в формате видеоконференций был проведен ряд плодотворных переговоров с Управлением пищевой безопасности королевства (SFDA)», - сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства.

Саудовская сторона проанализировала направленные Россельхознадзором материалы, касающиеся российских компаний, заинтересованных в поставках животноводческой продукции в страну.

В результате еще 17 российских предприятий получили право экспорта в королевство. Так, в список дополнительно одобренных Саудовской Аравией компаний вошли еще три предприятия по производству готовой мясной продукции, десять предприятий по производству рыбы и морепродуктов, два предприятия по производству молочной продукции и два - по производству пчеловодческой продукции.

Всего право экспорта в королевство имеют 40 российских компаний, в том числе 11 - по производству рыбы и морепродуктов.

Ознакомиться с полным перечнем российских экспортеров продукции в Саудовскую Аравию можно на официальном сайте SFDA .

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