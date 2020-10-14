14 октября 2020 года

Добытчику енисейского тугуна «светит» уголовная статья

В Туруханском районе Красноярского края задержан гражданин, незаконно выловивший в Енисее 523 особи тугуна. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции и рыбоохраны в ходе оперативно-профилактической операции «Путина-2020», сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Мужчина использовал для промысла невод и моторной лодку, в которой и обнаружили незаконный улов. Ущерб от действий нарушителя превысил 150 тыс. рублей, подчеркнули в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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