14 октября 2020 года

Либерия сказала нет китайским супертраулерам

Правительство Либерии отказало в выдаче разрешения на промысел китайской флотилии из 6 супертраулеров. Вместе эти суда способны добыть более 12 тыс. тонн донной рыбы в год – вдвое больше, чем можно ловить без ущерба для устойчивого состояния запасов.

Прибытие в Либерию недавно построенных китайских траулеров вызвало протесты со стороны местных рыбаков, ведущих кустарный промысел, отмечает британская некоммерческая экологическая организация Environmental Justice Foundation (EJF).

Каждое из судов способно выловить более 2 тыс. тонн в год – это в 4 тыс. раз превышает годовой улов традиционного для местных народностей кру рыбацкого каноэ. При этом рыболовство имеет очень высокую значимость для Либерии, где рыба является основным источником белка для более чем 80% населения, а отрасль обеспечивает полную или частичную занятостью около 37 тыс. граждан, сообщает корреспондент Fishnews.

Генеральный директор либерийского Национального управления по рыболовству и аквакультуре (Liberian National Fisheries and Aquaculture Authority, NaFAA) Эмма Гласско (Emma Glassco) охарактеризовала решение об отказе как «новый этап в развитии рыбохозяйственного сектора и позитивный шаг на пути содействия легальному и устойчивому рыболовству в Либерии и Западной Африке в более широком смысле». Ранее расположенный неподалеку Сенегал также отказал в выдаче лицензий на промысел в своих водах 52 иностранным траулерам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.



Fishnews