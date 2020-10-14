14 октября 2020 года

Улов лососей подобрался к 300 тыс. тонн

Лососевая путина постепенно завершается на Дальнем Востоке. На 12 октября вылов составил почти 295 тыс. тонн. Это 44% от уровня рекордного 2018 г., привели данные в Росрыболовстве.

Активная добыча тихоокеанских лососей продолжается в Сахалинской области и Приморском крае, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Пользователи островного региона взяли более 61,7 тыс. тонн. Рыбаки Приморья освоили более 1 тыс. тонн тихоокеанских лососей – уловы выше, чем в 2018 г.

Промышленное рыболовство тихоокеанских лососей в Камчатском (191,5 тыс. тонн) и Хабаровском краях (33,2 тыс. тонн), в Магаданской области (5,4 тыс. тонн) и Чукотском автономном округе (1,9 тыс. тонн) в целом завершено.

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