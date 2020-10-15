15 октября 2020 года

Рыбаки перешагнули отметку в 4 млн тонн

Общий вылов российских рыбаков на 12 октября составил 4 млн 49 тыс. тонн, что на 0,2% выше уровня аналогичного периода 2019 г. Вылов во внутренних водных объектах на отчетную дату – 64,73 тыс. тонн.

По данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне достиг 2 млн 952 тыс. тонн. Это на 60 тыс. тонн, или на 2,1%, больше, чем за соответствующий период прошлого года. На промысле минтая добыто 1 млн 619 тыс. тонн (+68 тыс. тонн), на промысле трески – 143,9 тыс. тонн (+16,6 тыс. тонн), на промысле сельди – 242,6 тыс. тонн (+39,4 тыс. тонн).

Вылов тихоокеанских лососей на отчетную дату составил 294,9 тыс. тонн. Это на 56% ниже аналогичного показателя предыдущего четного 2018 г. и на 39,6% меньше показателя за прошлый год, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рыбаки Северного бассейна на 12 октября добыли 408,1 тыс. тонн, промысловый показатель отстает от уровня аналогичного периода 2019 г. на 4,4% (–18,86 тыс. тонн). В том числе на промысле трески вылов составил 260,9 тыс. тонн (-23 тыс. тонн). В то же время уловы пикши улучшили статистику: добыто 65,5 тыс. тонн (+4,6 тыс. тонн).

Прибавку в общем вылове показал Западный бассейн: добыто 62,8 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн, или 1,3%, больше, чем годом ранее. Рыбаки добыли больше шпрота – 37,9 тыс. тонн (+3 тыс. тонн). На промысле балтийской сельди отмечается небольшое отставание – добыто 17,8 тыс. тонн (–1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне выловлено 49,4 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. тонн, или 5,9%, меньше, чем год назад. На промысле хамсы и шпрота рыбаки улучшили статистику: добыто 19,4 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн) и 18,3 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн) соответственно. Тюльки на отчетную дату выловлено 2,1 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн меньше, чем год назад.

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн показывает прибавку на промысле в сравнении с уровнем 2019 г.: общий вылов – 47,1 тыс. тонн (+3 тыс. тонн или +6,9%). Кильки добыто 6 тыс. тонн, что на 5,3 тыс. тонн выше уровня аналогичного периода 2019 г. Уловы частиковых видов рыб составляют 16,9 тыс. тонн (+2 тыс. тонн). Пресноводных видов ВБР освоено 18 тыс. тонн, это на 0,3 тыс. тонн меньше результата на отчетную дату 2019 г.

Общий объем добычи в зонах иностранных государств российскими рыбаками составил 250,7 тыс. тонн – это на 14,6 тыс. тонн меньше, чем на ту же дату в 2019 г. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 247,9 тыс. тонн (–20,9 тыс. тонн).

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