15 октября 2020 года

На дне Финского залива стало меньше цезия-137

Ученые АтлантНИРО исследовали данные по радионуклидному составу донных осадков Балтийского моря. Выявлено снижение количества техногенного изотопа цезий-137 в наиболее зараженном им Финском заливе.

Специалисты лаборатории радиоэкологических исследований Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) завершили обработку проб по радионуклидному составу донных осадков Балтийского моря. Пробы были отобраны во время экспедиций в Балтийское море научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, работы велись в территориальных водах и в исключительной экономзоне России в юго-восточной Балтике и Финском заливе, а также в ИЭЗ Швеции, Финляндии и Польши.

Методом спектрометрического анализа в пробах определили содержание природных радионуклидов (радия-226, тория-232, калия-40) и техногенного цезия-137. Согласно предварительным результатам распределение природных радионуклидов в донных отложениях Балтики широко варьируется в зависимости от типа грунтов.

Техногенного радионуклида цезия-137 больше всего сосредоточено на дне Финского залива. Выявлены зоны с повышенным содержанием цезия-137 и радия-226 в Финском заливе, цезия-137 на глубоководных участках Готландской и Гданьской впадин.

Предыдущее исследование донных осадков подобного масштаба проводилось в 2005 г. по трассе газопровода «Северный поток». Сравнение данных показывает почти двукратное снижение максимальных уровней содержания цезия-137 в донных осадках Финского залива и значительное перераспределение изотопа в глубоководных районах собственно Балтики.

Наблюдения за радиационной обстановкой в экосистеме Балтийского моря важно для населения всех стран региона из-за большого количества радиационно опасных объектов в водосборном бассейне, последствий аварии на Чернобыльской АЭС и крайне низкой способности Балтики к самоочищению.

По данным из открытых источников, цезий-137 образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. Этот изотоп признан одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Период полураспада (двукратного снижения активности) цезия-137 составляет 30 лет.

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