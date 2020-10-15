15 октября 2020 года

Семинар о современном топливе для морских дизелей пройдет на Камчатке

22 октября в Петропавловске-Камчатском пройдет семинар «Топливоподготовка современных топлив для морских дизелей. Влияние новых стандартов и Морского законодательства». Мероприятие проводит компания «Альфа Лаваль» совместно с КамчатГТУ.

Перевод флота на использование низкосернистого топлива – вопрос одинаково актуальный как для судоходных, так и рыболовных компаний. Характеристики современного топлива, особенности его применения и негативного влияния на механизмы – все это требует особых знаний и навыков от технического персонала. От этого напрямую зависит бесперебойная работа судовых дизелей, а значит безопасность самого судна и всего экипажа в море.

Специально для технического персонала судоходных и рыбодобывающих компаний специалисты компании «Альфа Лаваль» разработали обучающий семинар по проблематике использования современного топлива для морских дизелей, который регулярно проводится в дальневосточных регионах на базе профильных вузов.

Очередное мероприятие пройдет в Петропавловске-Камчатском 22 октября. Семинар проводит руководитель подразделения Морское оборудование компании «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин.

Место проведения – Камчатский государственный технический университет (КамчатГТУ), учебный корпус № 3 по адресу ул. Ленинградская, д. 41а.

Регистрация участников начнется в 13:45 в аудитории 3-215.

Организационные вопросы можно согласовать по тел. +7 (985) 999-74-46 или e-mail alexey.semkin@alfalaval.com.

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